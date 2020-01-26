طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد، بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فضلا عن وجود "شبورة" في الساعات الأولى من صباح غدًا الإثنين، حيث يسيطر على القاهرة الكبرى جو غائم شديد البرودة، مصحوبًا برياح شديدة.وأضاف "شاهين"، أن الشبورة تزداد كثافتها في محافظات الوجه البحري، موجهًا تحذيرات شديدة لسائقي السيارات الذين يستقلون سياراتهم في الصباح الباكر، بينما تشهد محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية رياحا شديدة وانخفاضا شديدا في درجات الحرارة.يذكر أن موجة برد تسيطر على محافظات مصر هذه الأيام مصحوبة برياح شديدة خاصة في المحافظات الساحلية، الأمر الذي جعل الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.