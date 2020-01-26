مسئول جناح «حكماء المسلمين» يكشف عن سبب زيادة مطبوعات المجلس

قال مسئول جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن أكثر الكتب مبيعا ثلاثة إصدارات وهي: التفسير الواضح، معلمة المناهج الأزهرية، التصوف طريقا ومذهبا.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن زيادة مطبوعات المجلس هي سبب انفصاله عن جناح الأزهر واستقلاله هذا العام، مشيرا إلى أن لجنة إحياء التراث هي التي قامت بتنقية الإصدارات وتنقيحها، وأعاد المجلس طبعها تحت شعاره.وأوضح أن الإصدار الأول من كتاب "حديث في الملل والمقاصد"، للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نفدت كميته في خامس أيام المعرض، منوها أن الجناح يشارك بـ80 كتابا في أول عام استقلال.وأكد أن الجناح يشهد إقبالًا كبيرا من قبل الرواد، لأن أسعار الإصدارات في متناول الجميع، حيث تتراوح بين 10، و15٫49 جنيها للكتاب الواحد، وأما المجموعات أسعارها تتراوح بين 350 إلى 250 جنيها.