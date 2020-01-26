طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» في كينيا

ذكرت وكالة الحياة البرية الكينية أنه تم اصطياد طائر مهاجر قادم من فنلندا سقط في شبكة لصيد الأسماك بمقاطعة غربي البلاد قاطعًا مسافة 6948 كيلومترًا.وأوضحت الوكالة الكينية أنه تم إخضاع الطائر المهاجر الذي يتميز بريشة المرزكش بألوان عديدة للفحص الطبي، حيث اتضح إصابته برضوض فى القدم ولكنه بدا فى صحة طيبة رغم أنه فقد بعض الوزن وكان يعاني من الجفاف.وذكرت الوكالة أن منشأ الطائر اتضح من خلال حلقة تعريفية حول ساقه تضمنت تفاصيل توضح أنه تم تسجيله فى متحف زول بهلسنكي عاصمة فنلندا، موضحة أنه سيتم توفير الرعاية للطائر وإخضاعه لنظام غذائي مناسب ومراقبة تطور حالته قبل إعادته للحياة البرية مرة أخرى.