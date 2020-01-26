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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر محاكمة محامٍ و7 متهمين في تزوير شهادات اعتقال.. اليوم

الأحد 26/يناير/2020 - 01:50 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، محاكمة محامٍ و7 آخرين؛ لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات.

وأحالت النيابة المحامى "س.ف"، 49 سنة، موزع أدوات كهربائية، ومدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، وسائق، وموظف بالأزهر، ومزارع، وآخرين، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال للحصول على أحكام تعويضات، وذلك بعد ما كشفت عنه تحقيقات إسلام شكرى، وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية، قيامهم في الفترة من 2012 حتى 2014 بتقليد أختام "ختم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة".

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول المحامى استعمل تلك الأختام لبصم المحررات المزورة، وذلك بعد ما ساعده باقى المتهمين بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام بتزويرها وتقديمها للموظفين العموميين وبصمها بأختام مقلدة، وقاموا بتقديمها إلى دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، وبعد حصولهم على التعويضات تبين لوزارة الداخلية قيامهم بتزوير تلك الشهادات.

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