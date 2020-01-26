الصين: ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 54 قتيلا

أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد لـ54 قتيلًا، وفقًا لخبر عاجل لقناة "العربية".ودفع تفشي الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي الصين لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد حالة من القلق لأنه ما زال هناك كثير من الغموض يكتنفه مثل مدى خطورته ومدى سهولة انتقاله بين البشر، ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي الذي يكون مميتا في بعض الحالات.