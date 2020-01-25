جودة عبد الخالق: نظام مبارك جرف الحياة السياسية لصالح الإخوان

قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، إنه قبل تولي الإخوان الحكم عقب ثورة 25 يناير، دافع عنهم كثيرًا، وعن حقهم في ولوج اللعب السياسي لكن بقواعد السياسة، وليس بالدين.وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه عند احتكاكه بهم، بعد توليهم السلطة، وتمثيلهم في البرلمان، اكتشف أنهم لم يختلفوا عن سابقيهم، وأن هدفهم ليس خدمة المواطنين، وإنما خدمة مصالح الجماعة، وكانوا يتخذون من الدين سبوبة، مستغلين الثقافة الشعبية السائدة.وأردف: لم تكن الخطورة أنه يمثل معارضة، فالمعارضة فصيل سياسي له رؤية مختلفة داخل الجماعة المصرية، لكن الخطورة أنه لا يعترف بالجماعة المصرية، يتكلم عن الأمة الإسلامية، وهذا فيه من الخطورة أن المسلم الباكستاني أقرب له من المسيحي المصري".وأشار إلى أن تجريف نظام مبارك الذي استمر 30 سنة للحياة السياسية في مصر، كان لصالح جماعة الإخوان، كما أن انسحاب الدولة في مجالات التعليم والصحة، ترك لهم مساحة للتغلغل في نسيج المجتمع بطريقة يصعب إزاحته إلا بعملية لا تخلو من إراقة الدماء.