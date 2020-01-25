زوجة الشهيد مصطفى عبيد: الداخلية دائمة السؤال والاهتمام بنا

أكدت آيات عبد الفتاح، زوجة الشهيد مقدم، مصطفى عبيد، أن وزارة الداخلية دائمة الاهتمام والسؤال عن أحوالهم.وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة" بقناة "إكسترا نيوز" إنها عرفت خبر استشهاده من خلال وسائل السوشيال ميديا.واستطردت آيات قائلة: رغم ذلك ذهبت إلى المستشفى وأنا أتمنى أن تكون إصابة وهناك عرفت أنه استشهد ولم أتمكن من رؤيته.وكان المقدم مصطفى عبيد كتبت له الشهادة فى 4 يناير 2019 من العام الماضى أثناء محاولته فك عدد من القنابل التى وضعت أمام إحدى الكنائس بمدينة نصر.