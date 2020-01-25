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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد قاسم: «حياة كريمة» جاءت لمساندة جهود الدولة الاقتصادية

السبت 25/يناير/2020 - 10:37 م
خالد قاسم، المتحدث
خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
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أكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" جاءت لمساندة جهود الدولة الاقتصادية.

وأشار قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن تلك المبادرة بمثابة دعم اجتماعى مساند للتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن المبادرة شملت 100 قرية وتم الإتفاق مع شركات الصرف الصحى وشركات النقل لتحسين البنية التحتية للعديد من القرى فى جميع أنحاء مصر وكذلك شملت هذه المبادرة الاهتمام بالتعليم وبناء المدارس.

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