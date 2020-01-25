الجيش الليبي ينفي إعلانه أسماء اللجنة العسكرية (5+5)

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، السبت، صحة ما نشر بشأن الإعلان عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).وقال المحجوب، بحسب ما نقلت بوابة افريقيا الإخبارية الليبية، إن الجيش لم يصدر أي بيانات رسمية ولم يعلن عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة حتى الآن، موضحًا أن "اللجنة العسكرية تتمثل مهامها في استكمال ما تم التوافق عليه في القاهرة".وتابع على رأس هذه البنود هو سحب سلاح المليشيات، وأنه دون سحب أسلحتها يمكن أن تعود الأمور إلى المربع الأول.كانت الصحف المحلية تداولت أمس على لسان الناطق باسم رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الوطني علي ثابت، أسماء ‏أعضاء لجنة (5+5) العسكرية التي اختارتها قيادة الجيش للإشراف على الترتيبات الأمنية لمخرجات عملية برلين.وهما رئيس أركان القوات البحرية فرج المهدوي، وآمر المناطق العسكرية الجنوبية بلقاسم الأبعج، وآمر المنطقة العسكرية الغربية الهادي الفلاح، وإدريس مادي، وعطية حمد مدير إدارة الحسابات العسكرية.كما أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الجمعة، نيته دعوة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5) للاجتماع، منتصف الأسبوع المقبل في جنيف، بعد تسلمه أسماء أعضائها من الطرفين.