«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

قال يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، إن أسعار اللحوم بدأت ترتفع من 70 إلى 90 جنيهًا بالعظم، وللمستهلك من 120 إلى 130 و140 جنيهًا للكيلو، وسعر الكندوز وزن قائم ارتفع سعرها من 48 جنيهًا إلى 54 و55 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى أن مشروع مزارع جهاز الخدمة الوطنية سيحد من ارتفاع الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.وقال "البسومي" في تصريحات لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار اللحوم بشكل كبير الفترة الماضية يرجع إلى ذبح البتلو وإناث الماشية، حيث إن الوقت الحالي يعتبر موسم البتلو وقارب على الانتهاء بنهاية يناير الجاري، حيث يتم بيعها من أجل الذبح للاستفادة من اللبن، لافتًا إلى أن اللحوم ستبدأ في الارتفاع في شهر مارس المقبل.