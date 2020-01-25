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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متصل يحرج مذيعة «الشرق»: «أنتم قناة نصابة» (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 09:27 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
محمود عرفات
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لمتصل أحرج مذيعة قناة الشرق الإخوانية، بسبب الأكاذيب التي تروجها القناة عن احتشاد المتظاهرين في الشوارع بالتزامن مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

وفي الفيديو فاجأ المتصل المذيعة التي تتحدث عن وجود حشود في الشارع للتظاهر ضد الدولة قائلا: "مفيش حد في الشارع أنتم قناة نصابة".

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