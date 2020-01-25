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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

السبعاوي: حدود وأطراف الوطن العربي تعرضت لانتهاك إقليمي لصالح دول أخرى

السبت 25/يناير/2020 - 07:49 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أريج الجيار
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قال الدكتور محمد السبعاوي، عميد كلية الآداب بجامعة المنيا السابق، إن عددا من المقالات التي كتبها الراحل جمال حمدان في عدد من المجلات منذ بداية الستينيات مثل مجلة "الهلال" ومجلة "مرآة العلوم الاجتماعية" ومجلة "الكاتب"، كانت له أيضا مقالات في مطبوعات دولية باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأوضح "السبعاوي"، خلال ندوة جمال حمدان بمعرض الكتاب، أن المقال الأول الذي نشر في مجلة "الهلال" بتاريخ يناير 1965 حلل فيه فلسفة المكان بشكل بيولوجي، مشيرا إلى مشكلة الحدود والأطراف في الوطن العربي، وتعرضها للسلخ الإقليمي لصالح دول أخرى مجاورة، الأمر الذي كانت نتيجته فقدان الوطن العربي لمساحة 620000 كيلومترا مربعا، ما يعادل ثلثي مساحة جمهورية مصر العربية.

وأردف أن بحثه الذي بدأ فيه منذ 2013 وجمع خلاله عددا من الوثائق النادرة والمقابلات التي أجريت مع الراحل، ومن بين الوثائق بعض الصور النادرة والمراسلات بين جمال حمدان وطلبته، وعقد إيجار شقته بشارع أمين الرافعي في الدقي، ونموذج حصوله على جائزة الدولة التقديرية سنة 1986 وخطاب من الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل يطلب لقاء جمال حمدان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
السبعاوي: حدود وأطراف الوطن العربي تعرضت لانتهاك إقليمي لصالح دول أخرى
السبعاوي: حدود وأطراف الوطن العربي تعرضت لانتهاك إقليمي لصالح دول أخرى

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