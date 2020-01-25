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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: «يوسف زيدان عامل نفسه أديب»

السبت 25/يناير/2020 - 06:46 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، محاولة بعض المثقفين والأدباء هدم الشخصيات التاريخية التي يعتبرها المصريون قدوة مثل أحمد عرابي وصلاح الدين الأيوبي.

وقال الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "من تكلم على أحمد عرابي، وصلاح الدين وقال عليه آفاق، يوسف زيدان اللي عامل نفسه أديب، وهو ليس له كتابات جديرة أن تقرأ".

وأضاف الديهي: "يوسف زيدان ظهر في نهاية العمر بعد ربيع العمر كتب عزازيل ومجموعة روايات، الناس استبشرت فيه، لكنه طلع تخصصه مخطوطات، بيجيب مخطوطات ويحولها لكتب، وطلع القطط الفطسانة وشتم وشوه في كل القامات التي تربينا عليها، قال عن صلاح الدين آفاق ومنافق".

وتابع: "يوسف زيدان يهدم ثوابت، ومن يهدم ثابتًا أو قدوة كمن هدم مؤسسة، لا فرق بين يوسف زيدان وأحمد دومة الذي شارك في حرق المجمع العلمي، المكتبة التي فيها جواهر، وأخطر وأروع من مكتبة الكونجرس الأمريكي".

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