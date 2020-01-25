رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق من العراق على بيع أرض سفارتها في واشنطن

السبت 25/يناير/2020 - 06:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
طباعة
نفت وزارة الخارجية العراقية، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت ببيع أرض سفارة بغداد في واشنطن.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان نقلته (السومرية نيوز) الإخبارية، السبت، أن التقارير التي أفادت بقيام الوزارة ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تقيم عليها سفارتها لدى واشنطن، وقامت بشراء بدلا منها أرضًا بعيدة عن مركز المدينة مساحتها 500 متر، لا أساس لها من الصحة.

وأكد البيان عدم بيع أي عقار أو مبنى من ممتلكات العراق في الخارج، مشيرة إلى أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق فقط مع الجهات العراقية المختصة للحفاظ على كل الممتلكات في الخارج.

ودعت الخارجية العراقية إلى ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار، وتلقيها من مصادرها الرسمية؛ حفاظًا على سمعة هذه الوزارة التي تمثل نافذة العراق على العالم الخارجي.

وتناولت مواقع التواصل مؤخرًا، خبرًا مفاده قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تقيم عليها سفارتها لدى واشنطن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

بحضور الرئيس.. انطلاق مؤتمر «تجديد الفكر الدينى» الإثنين

منذ حوالي 20 ساعة

«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم يفضح الإخواني أنس حسن

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول تعليق من العراق على بيع أرض سفارتها في واشنطن

منذ يوم

تأجيل الاتفاق على مسودة سد النهضة إلى اجتماع واشنطن.. الثلاثاء

الصور

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

أول تعليق من العراق على بيع أرض سفارتها في واشنطن

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

إنفوجراف

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

منوعات

العثور على أقدم حفرة لـ«نيزك» فى أستراليا

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي