أول تعليق من العراق على بيع أرض سفارتها في واشنطن

نفت وزارة الخارجية العراقية، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت ببيع أرض سفارة بغداد في واشنطن.وذكرت الخارجية العراقية، في بيان نقلته (السومرية نيوز) الإخبارية، السبت، أن التقارير التي أفادت بقيام الوزارة ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تقيم عليها سفارتها لدى واشنطن، وقامت بشراء بدلا منها أرضًا بعيدة عن مركز المدينة مساحتها 500 متر، لا أساس لها من الصحة.وأكد البيان عدم بيع أي عقار أو مبنى من ممتلكات العراق في الخارج، مشيرة إلى أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق فقط مع الجهات العراقية المختصة للحفاظ على كل الممتلكات في الخارج.ودعت الخارجية العراقية إلى ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار، وتلقيها من مصادرها الرسمية؛ حفاظًا على سمعة هذه الوزارة التي تمثل نافذة العراق على العالم الخارجي.وتناولت مواقع التواصل مؤخرًا، خبرًا مفاده قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تقيم عليها سفارتها لدى واشنطن.