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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بنى سويف: «صوتك مسموع» قناة فعالة لتلقى شكاوى المواطنين

السبت 25/يناير/2020 - 03:41 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
بنى سويف - محمد حفيظ
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أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت،على مبادرة "صوتك مسموع" التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، بعدما أضافت جهودا نوعية في مجال خدمة المواطنين، كإحدى القنوات المهمة التي أتاحتها الحكومة لتلقي شكاوى المواطنين، والتي دعمت المنظومة بمحافظات مصر.

وأشار غنيم إلى أن المحافظة أسندت موضوع تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة لفريق عمل متميز من الإدارة العامة لخدمة المواطنين لتسهم المبادرة بفاعلية في حل مشاكل وشكاوي المواطنين في بعض الخدمات أو المطالب الشخصية التي تكون في إطار القانون.

جاء ذلك خلال تكريم المحافظ فريق عمل "صوتك مسموع" بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والذي ضم كلا من محمد صفوت إسماعيل، مدير عام الإدارة، وأشرف جابر، ووليد صالح، وأهداهم شهادات تقدير لأدائهم وجهودهم المميزة، بشأن الاستجابة وحل المشكلات الواردة من المواطنين، والتي استقبلتها المبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2019.

وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم خطابًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعرب فيه الوزير عن شكره وتقديره القائمين على العمل في "مبادرة صوتك مسموع" بمحافظة بني سويف، لما بذلوه من جهود في حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم خلال عام 2019 متمنيًا بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة المواطنين.

وأكد محمد صفوت المشرف العام على فريق العمل بالمبادرة على دعم الدكتور محمد هاني غنيم لمنظومة العمل في مجال خدمة المواطنين، ويتم استقبال الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء ومن خلال مبادرة صوتك مسموع والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، بهدف التعامل مع المشكلات وحل الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين من خلال فريق عمل من الإدارة، حيث يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولًا بأول ومتابعتها والتواصل مع المواطنين لإعلامهم بما تم من إجراءات حيال مشكلاتهم ومطالبهم.

محافظ بنى سويف: «صوتك مسموع» قناة فعالة لتلقى شكاوى المواطنين
محافظ بنى سويف: «صوتك مسموع» قناة فعالة لتلقى شكاوى المواطنين

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