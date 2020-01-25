وزير الصحة الباكستانى ينفى ما تردد حول تفشى «كورونا»

نفى وزير الصحة الباكستاني، زافار ميرزا، اليوم السبت، التقارير الصحفية عن تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، مؤكدًا أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن بعض وسائل الإعلام الباكستانية نشرت تقارير عن تشخيص حالة أولى بفيروس "كورونا" في البلاد، وطلب ميرزا تجنب نشر أخبار غير صحيحة مبنية على الشائعات والافتراضات.يذكر أن فيروس "كورونا" تفشي في 13 دولة حول العالم بعد الصين دولة نشأته، وهى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وهونج كونج وسنغافورة وماكاو وفيتنام ونيبال وفرنسا وأستراليا، حيث ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 41 حالة، كما بلغ عدد المصابين 1287 حالة.