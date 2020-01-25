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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية ومدير أمنها يضعان إكليل زهور على النصب التذكاري في عيد الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 03:34 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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وضع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء محمد ناجي أباظة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المحافظة، اليوم السبت، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا، احتفالًا بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة، بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لكل رجال الشرطة بمناسبة الذكرى الـ68 لعيدهم، مؤكدًا أهمية دورهم في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد، مشيدًا بما يبذلونه من جهد وتضحيات لحماية الوطن، كما وجه رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءًا لوطننا الغالي، مؤكدًا على أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن.

من جهته، أكد مدير أمن المنوفية، إلى أن جهاز الشرطة بكافة أفراده لن يألو جهدًا في الحفاظ على وطننا الغالي، مؤكدًا على أن رجال الشرطة على أتم استعداد بالتضحية بكل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه.

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