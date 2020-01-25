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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بيل جيتس» يطلب زيارة مصر للاطلاع على تجربة القضاء على فيروس سى

السبت 25/يناير/2020 - 12:59 م
بيل جيتس
بيل جيتس
سارة سعودي - فاتن خديوي
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أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، عن تلقي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ أسبوع خطاب من بيل جيتس، مؤسس شركات مايكروسوفت ومخترع الويندوز، عن زيارته لمصر، وتحديدًا وزارة الصحة والسكان، للتعرف على تجربة مصر فى القضاء على فيروس سى من خلال حملة "100 مليون صحة" وآليات الاستفادة، منها فى العديد من دول العالم والوقوف على المنظومة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية.

وأكد أيسم لـ"الدستور" أن الزيارة ستتضمن أيضًا الوقوف على الخطوات التى اتخذتها مصر لتطوير المنظومة الصحية وكيف أحدثت فرق على مستوى التأمين الصحى الشامل والمبادرات الرئاسية.

وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة حتى الآن، لافتًا إلى أن بيل جيتس يمتلك أكبر جمعية خيرية على مستوى العالم، وفى الأغلب ستتركز الزيارة حول آلية الاستفادة من التجربة المصرية فى العديد من دول العالم.

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