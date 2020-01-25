طقس الأحد شديد البرودة ليلًا.. القاهرة 7 درجات

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن طقس غد الأحد سيكون باردًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فضلا عن وجود "شبورة" في الساعات الأولى من صباح الغد، تُلزم السائقين بتوخي الحذر أثناء سيرهم، فضلًا عن ضرورة التزام مواطني المحافظات الساحلية بارتداء الملابس الثقيلة؛ نظرًا لبرودة الجو الشديدة.وأضاف "شاهين" أن المحافظات التي تشهد برودة عالية هي محافظتا جنوب سيناء وشمال سيناء، ومحافظات الصعيد، كما يصاحب الجو حركة الرياح النشطة، مؤكدًا أن درجات الحرارة غدا الأحد في القاهرة ستكون 17 درجة، فيما تكون الصغرى 7 درجات، فيما تنخفض درجات الحرارة في محافظات الصعيد بمعدل درجتين.