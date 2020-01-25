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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للناشرين العرب لمدة ساعة

السبت 25/يناير/2020 - 11:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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أعلن محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، لمدة ساعة، حتى اكتمال العدد القانوني، حيث بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشرة بدلا من العاشرة.

وكانت قد انطلقت وقائع الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب، منذ قليل، بقاعة ضيف الشرف، وذلك بحضور محمد رشاد، رئيس الاتحاد وبشار شبارو، الأمين العام للاتحاد الناشرين العرب، والدكتور حسام لطفى، المستشار القانوني للاتحاد.

ويناقش الأعضاء عدة بنود، منها مناقشة تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد الناشرين العرب، والتي قامت بها لجنة تعديل القانون الأساسي، وصادق عليها مجلس الإدارة باجتماع بيروت أيام 26 و27 يوليو عام 2019، كما سيناقش أيضا معايير معارض الكتب العربية المعتمدة من اتحاد الناشرين العرب، وذلك لمشاركة الناشرين أعضاء الاتحاد، ومن لهم حق الحضور 467 عضوا.

ويكتمل النصاب القانوني بحضور 234 عضوا، ويتم إقرار التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمسددين التزاماتهم المالية طبقا للقانون الأساسى. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء، على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للناشرين العرب لمدة ساعة
تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للناشرين العرب لمدة ساعة
تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للناشرين العرب لمدة ساعة
تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للناشرين العرب لمدة ساعة
تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للناشرين العرب لمدة ساعة
تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للناشرين العرب لمدة ساعة
تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للناشرين العرب لمدة ساعة
تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للناشرين العرب لمدة ساعة

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