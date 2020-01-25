ضبط 6 من الخارجين على القانون ببولاق الدكرور

شن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين على القانون، من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وتحقيق الوجود الشرطى الفعال لبث روح الطمأنينة بين المواطنين.ونجحت الحملة في ضبط 6 متهمين بحوزتهم (150 جرام هيروين، و3 قطع حشيش، 2 شريط لمخدر الترامادول، 2 سلاح أبيض مطواة) وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بغرض الدفاع.وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.