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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«حتى تنطفئ النجوم».. مشاركة طالب ثانوي في معرض الكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 11:11 ص
حتى تنطفئ النجوم
حتى تنطفئ النجوم
هبه عويضه
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منذ صغر سنه واهتماماته مختلفة عن جميع الأطفال في مرحلته العمرية، فهو يهوى القراءة، حتى ظهرت بوادر موهبته الكتابية، والذي ظل يطورها حتى خرج كتابه الأول "عوالم مفقودة" إلى النور في العام الماضي، ويشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ليكون أصغر مشارك في المعرض وهو في الصف الثالث الإعدادي.

مشاركته في المعرض ودعمه من جميع المحيطين به، بالإضافة إلى تكريمه من وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية والعديد من الشخصيات العامة، جعله يحمل على عاتقه استكمال ذلك النجاح ليخرج كتابه الثاني، ويشارك به في المعرض هذا العام.

يقول كريم محمد الطالب بالصف الأول الثانوي من الإسكندرية، لـ"الدستور"، إنه يشارك هذا العام بكتاب "حتى تنطفئ النجوم" وهو قصة خيال علمي رومانسي، يتحدث عن شخصين جمعهما الحب وافترقا لبعض الظروف، ولكن القدر جمعهما مرة أخرى بالصدفة ليتم اختطافهما من قِبل كائنات غريبة تهدد البشرية وغزو كوكب الأرض، وتدور الأحداث في قالب؛ هل يستطيعان إنقاذ الكوكب وحياتهما من هذه الكائنات، وهل قصة حبهما ستستمر ويخلق لهما القدر ممر آمن للهروب من الموت أم لا؟

وأضاف أن الكتاب تم الانتهاء من كتابته في 3 شهور، قائلًا:« عملتله تحرير أدبي، وتعبت جدا فيه ليخرج بأفضل صورة خلال شهر، ليكون المجمل 4 شهور، كتابة وتحرير».

وتابع: أشارك للمرة الثانية، وهو ما يجعلني بين شعورين هما الفرح والخوف، فأنتظر رد فعل الجمهور والقراء وحفل توقيع الكتاب، وذلك بعد أن حقق كتابي الأول « عوالم مفقودة» شهرة ونجاح كبير أسعدتني جدًا، وتكريمات كثيرة في القاهرة والإسكندرية، بجانب المبيعات فهو حقق بيع طبعة ومستمر حتى الآن، وأشارك به للعام الثاني في المعرض بجانب «حتى تنطفئ النجوم».

وعن مشاركته بالمعرض، أوضح: «ذلك يحقق لي دفعة قوية وطاقة إيجابية، وذلك من خلال الاحتكاك بالقراء والكُتاب الكبار لمعرفة الآراء وردود الأفعال التي بدأت سريعا في حين أنني من أصغر الكُتاب المشاركين، مشاركتي بالمعرض تحقق لي حلمي بأن أكون وسط هذا الصرح، وأتمنى أن يكون معرض الإسكندرية على نفس المستوي فهي عاصمة الفن والثقافة».

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، إقبالًا كثيفًا في رابع أيامه، حيث توافدت أعداد كثيفة على بوابات الدخول من جميع الأعمار والجنسيات.

ونظمت مجموعة من المتطوعين، صفوف المواطنين، لتسهيل عملية الدخول إلى المعرض عقب افتتاح أبوابه في العاشرة صباحا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، قد افتتح فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، برفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

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