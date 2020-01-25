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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تطالب الهند بالإفراج عن زعماء كشمير المحتجزين

السبت 25/يناير/2020 - 10:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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دعت الولايات المتحدة، الهند، إلى إطلاق سراح زعماء سياسيين محتجزين، دون أن توجه نيودلهي لهم أي اتهامات، في القسم الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، وإلى السماح للدبلوماسيين الأمريكيين بدخول المنطقة التي تعاني من اضطرابات.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية صباح اليوم السبت، قالت آليس ويلز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون جنوب ووسط آسيا للصحفيين في واشنطن في وقت متأخر أمس الجمعة: "شعرت بسعادة عندما رأيت بعض الخطوات التدريجية، وبينها العودة الجزئية لخدمات الإنترنت، نرى في هذا خطوة مفيدة".

ويأتي ذلك تأكيدا لطلب سابق أعربت عنه ويلز في سبتمبر الماضي، في أعقاب إلغاء حكومة رئيس الوزراء الهندي ماهيندا مودي، وضع الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به ولاية "جامو وكشمير" ذات الأغلبية المسلمة.

وقامت الحكومة الهندية، بقطع خدمات الاتصالات والانترنت عن الولاية، واعتقال الزعماء السياسيين المحليين.

وغرد رئيس وزراء باكستان عمران خان، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عقب تصريحات ويلز، واصفا إياها بأنها إقرار بأنه "يجرى فرض أيديولوجية فاشية ومناوئة للديمقراطية" في الشطر الهندي من كشمير.

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