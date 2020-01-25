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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 642 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية في أسوان

السبت 25/يناير/2020 - 09:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسوان_إسراء توفيق
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شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، حملة موسعة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 642 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن: 150 حكم حبس جزئي، و20 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 330 أحكام غرامات، و140 أحكام مخالفات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط، وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة أو الاتجار فيها.

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