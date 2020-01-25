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منوعات

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

السبت 25/يناير/2020 - 09:41 ص
متحف التاريخ الألماني
متحف التاريخ الألماني
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كشف "متحف التاريخ الألماني" في برلين عن حصوله على لوحة "هتلر في الجحيم"، إحدى لوحات الرسام "جورج جروزي"، ويرجح تاريخها إلى عام 1944، عندما كان الفنان يقيم في منفاه في الولايات المتحدة.

ووصف الرسام الألماني الراحل لوحته على أنها تصوير للزعيم النازي "أدولف هتلر"، كـ"وحش فاشي"، أو "وحش مروع".

كان الرسام جروزي قد غادر ألمانيا قبل وقت قصير من استيلاء هتلر على السلطة، وأصبح الفنان مواطنًا أمريكيًا فى عام 1938 بعد تجريده من جنسيته الألمانية، وقال أحد المسئولين في المتحف الألماني إن لوحة "هتلر في الجحيم " ظلت في ملكية عائلة الرسام منذ أن رسمها، وسيتم عرضها في المعرض الدائم للمتحف.

وقد تمكن المتحف من الحصول على اللوحة بتمويل من المؤسسة الثقافية في الولايات المتحدة والحكومة الألمانية، وفقًا لبيان صادر عن متحف التاريخ الألماني.

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