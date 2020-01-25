«الزراعة» تواصل صرف أسمدة الموسم الشتوى للمزارعين

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف أسمدة الموسم الشتوي للمزارعين واستكمال باقي الحصص حتى شهر فبراير المقبل، موضحة أنه يتم حاليًا سحبها من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.وقال تقرير للوزارة إن هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين في تجارتها وتداولها وإنتاجها، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوي، مؤكدًا أنه يتم حاليًا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها.ومن جهة أخرى، واصلت اللجنة التنسيقة للأسمدة، تطبيق منظومة توفير الأسمدة وقواعد وصرف المقررات السمادية، بإلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلية، مراعاة ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أي أعباء إضافية.