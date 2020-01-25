رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تواصل صرف أسمدة الموسم الشتوى للمزارعين

السبت 25/يناير/2020 - 09:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
طباعة
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف أسمدة الموسم الشتوي للمزارعين واستكمال باقي الحصص حتى شهر فبراير المقبل، موضحة أنه يتم حاليًا سحبها من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.

وقال تقرير للوزارة إن هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين في تجارتها وتداولها وإنتاجها، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوي، مؤكدًا أنه يتم حاليًا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها.

ومن جهة أخرى، واصلت اللجنة التنسيقة للأسمدة، تطبيق منظومة توفير الأسمدة وقواعد وصرف المقررات السمادية، بإلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلية، مراعاة ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أي أعباء إضافية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة تواصل صرف أسمدة الموسم الشتوى

"الزراعة" تواصل توزيع أسمدة الموسم الشتوي على المزارعين

تفاصيل خطة "الزراعة" لموسم الأسمدة الصيفي والقضاء على الاختناقات

الزراعة تواصل استلام الأسمدة وتسليمها للمزارعين

موضوعات متعلقة

منذ يوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بدء تشغيل ماكينة الأحوال المدنية لاستخراج شهادات الميلاد.. اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

«الأرصاد»: طقس السبت بارد والصغرى بالقاهرة 7 درجات

منذ حوالي 19 ساعة

تأجيل الاتفاق على مسودة سد النهضة إلى اجتماع واشنطن.. الثلاثاء

الصور

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم يفضح الإخواني أنس حسن

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

أطعمة تخفف من أعراض سن اليأس للمرأة

منوعات

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

5 طرق لقضاء وقت مميز مع أطفالك

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

سيرة «جو».. احتفال خاص بعيد ميلاد يوسف شاهين