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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تسجيل حالتين.. طوارئ في كوريا الجنوبية لمنع تفشي «كورونا»

السبت 25/يناير/2020 - 09:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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ذكرت سلطات حماية الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن البلاد تحافظ على مستوى عال من اليقظة لمنع تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع احتفال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الذي يستمر أربعة أيام.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن مسئولة في المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، "إن الحكومة تقوم بفحص جميع الأشخاص الذين يشكون من الأعراض، فيما لم يتم رصد أية حالات من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفة أن جميع الأشخاص الـ69 الذين يخضعون للمراقبة عن كثب بعد اتصالهم بالحالة الثانية المؤكدة في البلاد لا تظهر عليهم علامات المرض.

وسجلت كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسط تصاعد المخاوف من انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي عبر جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بسول، إن أعراض المرض ظهرت على شخص وصل مطار كيمبو الدولي الواقع غرب العاصمة الكورية في 22 يناير الجاري، وأظهرت التحاليل إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 41 شخصا بعد أن سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق، 26 حالة وفاة جديدة و1297 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

واستدعت الحكومة الصينية 40 طبيبا عسكريا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في البلاد منذ أواخر شهر ديسمبر 2019.

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