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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة 1.5 درجة يضرب «التبت» جنوب غربى الصين

السبت 25/يناير/2020 - 09:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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ضرب زلزال بقوة 1.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، دون تسجيل وقوع ضحايا حتى الآن.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصينية، في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية ضربت محافظة "دنجتشن" في مدينة "تشامدو" بمنطقة التبت الساعة 6:56 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لبكين.

وقال "لوه قوانج تشيان" رئيس محافظة "دنجتشن"، إن الأهالي شعروا بهزات قوية، كما شعرت بها أيضا القرى والبلدات المجاورة، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة وتقصي المزيد من المعلومات عن الوضع.

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