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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

السبت 25/يناير/2020 - 07:54 ص
أماني التونسي
أماني التونسي
نضال ممدوح
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تستضيف قاعة جاليري أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك٬ في السادسة والنصف مساء اليوم السبت٬ لقاء من سلسلة لقاءات تناقش مختلف جوانب المشهد الفني في مصر، والتى تلقيها كاتبة السيناريو الدكتورة أمانى التونسى وستناقش في هذا الحوار "سينما الميزانية المناسبة".

وتطرق أماني أبوابًا مغلقة سرية قلما سمح المجتمع للفتيات المتعلمات بمناقشتها والتحدث فيها، لما تحجبه خلفها من حساسية وخصوصية شديدة، في محاولة منها لجعلهن مواطنات فاعلات في مجتمعهن.

"بنات وبس" هي مبادرة أسستها أماني التونسي بهدف توعية وتعليم الفتيات عن أنفسهن، وفتح مجال للحوار معهن، وكذلك مناقشة الموضوعات الممنوعة مجتمعيًا لإيجاد حل لمشكلاتهن وتقديم الدعم لهن.

وستطاعت أماني أن تصبح مصدر ثقة ودعم للفتيات الصغيرات وبمثابة نافذة جديدة ملهمة لهن وتدعمهن بأدوات اتخاذ القرار وتعلمهن كيفية التغيير والإتجاه نحو حياة أفضل.

يشار إلي أن د. "أماني التونسي" كتبت السيناريو والحوار لفيلم "قصة حب" 2019 وسيناريو فيلم "بين بحرين" 2018. والذي حصلت عنه علي جائزة أفضل فيلم روائي وأحسن سيناريو وحوار، وذلك في الدورة الـ 22 من مهرجان بروكلين السينمائي، الذي أقيم بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 31 مايو إلى 9 يونيو 2019.

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