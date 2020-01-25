بدء تشغيل ماكينة الأحوال المدنية لاستخراج شهادات الميلاد.. اليوم

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت، تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة، لاستخراج الوثائق منها مباشرة؛ وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة رقم 68، حيث تتيح الماكينات الجديدة للمواطنين استخراج شهادات الميلاد بصفة فورية، مجرد إدخال المواطن للبيانات وحسابه لخصم قيمة استخراج الوثيقة، تمهيداً لإستخراج وثائق أخرى فورية.وتنتشر الماكينات فى الأحوال المدنية بالعباسية والسجلات المدينة وبعض المطارات، منها مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.ويهدف وجود هذه الماكينات للقضاء على الزحام وتسهيل الخدمات على المواطنين لاستخراج الأوراق الثبوتية فى وقت زمنى قصير دون أى عناء.وشهدت الأحوال المدنية تطوراً ضخماً، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث اتاحت الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز الكول سنتر من خلال الاتصال التليفونى على أرقام "16582 – 90070999 – 24004400"، ويتم توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.