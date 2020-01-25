رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تشغيل ماكينة الأحوال المدنية لاستخراج شهادات الميلاد.. اليوم

السبت 25/يناير/2020 - 07:56 ص
ماكينة الأحوال المدنية
ماكينة الأحوال المدنية
طباعة
تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت، تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة، لاستخراج الوثائق منها مباشرة؛ وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة رقم 68، حيث تتيح الماكينات الجديدة للمواطنين استخراج شهادات الميلاد بصفة فورية، مجرد إدخال المواطن للبيانات وحسابه لخصم قيمة استخراج الوثيقة، تمهيداً لإستخراج وثائق أخرى فورية.

وتنتشر الماكينات فى الأحوال المدنية بالعباسية والسجلات المدينة وبعض المطارات، منها مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

ويهدف وجود هذه الماكينات للقضاء على الزحام وتسهيل الخدمات على المواطنين لاستخراج الأوراق الثبوتية فى وقت زمنى قصير دون أى عناء.

وشهدت الأحوال المدنية تطوراً ضخماً، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث اتاحت الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز الكول سنتر من خلال الاتصال التليفونى على أرقام "16582 – 90070999 – 24004400"، ويتم توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

تراجع واردات السيارات لملياري دولار خلال 10 أشهر

منذ يوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 21 ساعة

دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص)

منذ حوالي 9 ساعات

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

الصور

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم يفضح الإخواني أنس حسن

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

أطعمة تخفف من أعراض سن اليأس للمرأة

أسباب استمرار رائحة الفم الكريهة

منوعات

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

5 طرق لقضاء وقت مميز مع أطفالك

مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2020.. رحلة فى القصور المكسيكية (صور)

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

سيرة «جو».. احتفال خاص بعيد ميلاد يوسف شاهين