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تكنولوجيا

تطوير «قلب آلى» يضخ الدم إلى جميع أنحاء جسم الإنسان

السبت 25/يناير/2020 - 04:34 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
وكالات
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يعكف علماء من هولندا وكامبردج ولندن حاليًا على تطوير قلب آلي، يمكنه أن يضخ الدم إلى جميع أنحاء جسم الإنسان.

ومن المتوقع أن ينتهي العمل على التجارب الخاصة بهذا الابتكار الذي سيحل محل عمليات زرع القلب، في غضون 8 سنوات من الآن، ومن المزمع أن يقوم العلماء بزرع أول نموذج تجريبي للقلب الآلي في الحيوانات خلال ثلاث سنوات.

ويتميز القلب الآلي، بوظيفته التي تضخ الدماء إلى جميع أنحاء الجسم، إضافة إلى الخلايا البشرية التي سيتم إضافتها لضمان عدم رفض الجسم له، كما يحتوي القلب الآلي على بطارية لاسلكية يتم شحنها عبر جهاز يمكن أرتداؤه.

ويعد هذا الجهاز واحدًا من أربعة مشاريع تم ترشيحها لجائزة كبرى بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، تقدمها مؤسسة القلب الوطنية البريطانية.

ويشترك في هذه المسابقة، أفضل الباحثين في أمراض القلب والأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خبراء من جامعة أكسفورد، وإمبيريال كوليدج في لندن، وهارفارد وشيفيلد.

يذكر أن 75 باحثًا وباحثة من 40 دولة يشاركون في المسابقة المزمع إقامة المراحل النهائية منها بحلول الصيف القادم، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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