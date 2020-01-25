الصين: ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 41 قتيلا

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، نقلًا عن السلطات الصينية بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 41 قتيلًا.وكانت أعلنت الصين وفاة 15 شخصًا وإصابة 180 شخصًا آخرين بفيروس كورونا؛ وذلك طبقا لبيان أصدرته إدارة الصحة بإقليم هوبي مع تصاعد تفشي الفيروس.ودفع تفشي الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي الصين لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد حالة من القلق لأنه ما زال هناك كثير من الغموض يكتنفه مثل مدى خطورته ومدى سهولة انتقاله بين البشر، ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي الذي يكون مميتا في بعض الحالات.