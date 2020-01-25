مدينة ووهان الصينية تعلن عن 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

لقي 15 شخصا حتفهم في مدينة ووهان الصينية مساء أمس الجمعة إثر إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، لترتفع حصيلة حالات الوفاة في إقليم هوبي بوسط الصين إلى 39 حالة، حسبما قالت السلطات المحلية في بيان.وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء بأنه تم تسجيل 180 حالة إصابة جديدة مؤكدة الجمعة في الإقليم، من بينها 77 في مدينة ووهان وحدها.وكانت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية قد ذكرت في وقت سابق وجود 903 حالات إصابة مؤكدة في مختلف أنحاء الصين، فضلا عن 26 حالة وفاة.