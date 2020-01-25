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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مظاهرة بالنمسا تنديدا بممارسات اليمين المتشدد

السبت 25/يناير/2020 - 07:19 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تظاهر نحو ألف مواطن نمساوي، مساء أمس الجمعة، بوسط العاصمة فيينا؛ احتجاجا على ممارسات الأحزاب اليمينية المتشددة وعلى رأسها حزب الحرية.

وانطلقت المظاهرة من أمام جامعة فيينا إلى قصر رئاسة الجمهورية "هوفبورج"، ونظمتها حركة نسائية معروفة فى النمسا تحمل اسم "أمهات ضد اليمين".

وعلى الفور، فرضت قوات الشرطة النمساوية إجراءات أمنية استثنائية، وقامت بتأمين المظاهرة وإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية، وتم نشر نحو 1600 ضابط في المنطقة.

وحمل المتظاهرون الرايات المعادية لتيار اليمين المتشدد كما استعانوا بالطبول فى ترديد الهتافات.

ووجه المتظاهرون انتقادات حادة لقيادات "حزب الحرية" واتهموهم بتخريب الحياة السياسية ونشر الكراهية بين طوائف المجتمع، فضلا عن بعض الفضائح السياسية التي تورطوا فيها.

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