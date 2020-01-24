الخرباوي يكشف خطة «سليماني والإخوان» للسيطرة على الشرطة (فيديو)

كشف المفكر السياسي ثروت الخرباوي، علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بقائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني الذي اغتالته أمريكا، مؤكدًا أنه زار مصر وقت حكم الإخوان والتقى خيرت الشاطر للتشاور حول إنشاء جيش من المرتزقة.وأضاف «الخرباوي» خلال لقائه في برنامج «نظرة» المُذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الجمعة، أن قاسم سليمانى وضع لجماعة الإخوان الإرهابية خطة السيطرة على الشرطة.وأوضح المفكر السياسي أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق، كان يأتيهم بطريقة مخابرات الاتحاد السوفيتي في فترة العشرينات والثلاثينات حيث كانوا يريدون تطبيقها في مصر.