رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الخرباوي يكشف خطة «سليماني والإخوان» للسيطرة على الشرطة (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:52 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
كشف المفكر السياسي ثروت الخرباوي، علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بقائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني الذي اغتالته أمريكا، مؤكدًا أنه زار مصر وقت حكم الإخوان والتقى خيرت الشاطر للتشاور حول إنشاء جيش من المرتزقة.

وأضاف «الخرباوي» خلال لقائه في برنامج «نظرة» المُذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الجمعة، أن قاسم سليمانى وضع لجماعة الإخوان الإرهابية خطة السيطرة على الشرطة.

وأوضح المفكر السياسي أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق، كان يأتيهم بطريقة مخابرات الاتحاد السوفيتي في فترة العشرينات والثلاثينات حيث كانوا يريدون تطبيقها في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تليجراف: مقتل سليماني أكبر تطور بعد بن لادن والبغدادي

الدفاع الروسية: قتل سليماني عمل قصير النظر

مدفن قاسم سليمانى فى إيران (صورة)

سليمانى والحرس الثورى

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

«الأرصاد»: طقس السبت بارد والصغرى بالقاهرة 7 درجات

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تسجيل أول إصابتين بفيروس «كورونا» في فرنسا

منذ حوالي 8 ساعات

تراجع واردات السيارات لملياري دولار خلال 10 أشهر

الصور

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

الأكثر قراءة

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ14 قتيلا و270 مصابًا

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 زيوت لتعزيز نشاط الجسم

باحثون يكتشفون مكونا جديدا في الدم

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

منوعات

مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2020.. رحلة فى القصور المكسيكية (صور)

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

سيرة «جو».. احتفال خاص بعيد ميلاد يوسف شاهين

اعترافات الست.. نص حوار لم يُنشر مع أم كلثوم: كان نفسي في أولاد

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا