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د. محمد الباز
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توك شو

«ممنوع البوس».. إجراءات وقائية لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:25 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، هو ثالث نوع من هذه الفصيلة.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر نجحت في منع النوع الأول والثاني من دخول مصر، بسبب رفع الاستعدادات والجاهزية والكشف عن القادمين من الدول التي ظهر فيها الفيروس.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أن لم الفيروس لم يدخل مصر، وأنه منذ أول إعلان وزارة الصحة عن فيروس كورونا المستجد في 7 يناير، وعلى الفور أصدرت وزيرة الصحة برفع الاستعدادات والجاهزية لمنع دخول المرض إلى البلاد.

وأضاف: «مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة ورفعت درجة الاستعداد بجميع منافذ الحجر الصحي، ومناظرة جميع المسافرين».

وأوضح أن الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بالفيروس، هي (الامتناع عن التقبيل، وللمسافرين إلى بلاد فيها إصابة تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون من الفيروس، وتجنب الاتصال بالحيوانات الحية أو الميتة، وطهي الطعام بصورة جيدة وارتداء الأقنعة، كما يتوجب على من يعاني من أعراض العدوى التنفسية، أن يتبع آداب العطس».

ولفت إلى أنه لا يوجد علاج لكورونا حتى الآن.

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