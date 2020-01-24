والدة عمر القاضى: «فطر معايا فى رمضان وقاللى أنا طالب الشهادة من ربنا»

قالت والدة الشهيد عمر القاضي، إن ابنها الصغير كان أقرب شخص لها مضيفة: «معنديش إلا عمر وكمال أخوه أكبر منه».وأضافت والدة الشهيد عمر القاضي، خلال حوارها بقناة "ten": «عمر كان جدع وطيب ومحبوب من أهل القرية ومن أصحابه ومشهود له بحسن الأخلاق والتدين، وكان بارًا بوالده رحمه الله».وتابعت: «كنت بخاف عليه، لكن عمر قالي إنه نفسه يستشهد قبل ما يستشهد بـ6 أشهر.. قاللي أنا طالب الشهادة من ربنا».وأعربت والدة الشهيد عمر القاضي عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، قائلة: «الرئيس قاللي إحنا متشكرين لكي ومتشكرين على تربيتك لعمر».وعن آخر لقاء جمعها بابنها الشهيد، قالت: «عمر فطر معايا يوم في رمضان، وسافر يوم 25 مايو، بصيت عليه من البلكونة وكنت حاسة إنه آخر يوم هشوفه».وتابعت: «عايزة كل الناس تفتكر عمر، قائد كمين البطل 14، أنا عمري ما هنسى عمر ومش عايزة حد ينساه».