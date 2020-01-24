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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

من «ميكي» لـ«ابن النفيس».. أطفال معرض الكتاب يتحدثون لـ«الدستور»

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:01 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
رضوي عبدالغني - آية سالم
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يتميز معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي فتح أبوابه يوم 23 يناير، بأنه ساحة واسعة تشمل جميع الفئات، فترى هناك العائلات، والصغار والكبار، والجميع يستمتع بوقته، وكذلك يجد ما يناسبه من معروضات لدى دور النشر التي يعتبر هذا هو عيدها السنوي.

وعلى هامش المعرض تحدثت «الدستور» مع بعض الأطفال الذين جاءوا للمعرض:

وتقول لوجين أيمن، 8 سنوات، إنها جاءت بصحبة أسرتها، وأن والدها يشتري لها كل الكتب التي تفضلها مثل قصص وحكايات الآنبياء.

فيما أوضح زياد صالح، 13 سنة، أنه حضر مع أشقائه، وأنه مهتم بقراءة قصص العلماء العرب، وأنه اشترى كتاب عن حياة ابن النفيس، وغيره.

ولفتت رقية أحمد، ١٠سنوات، إلى أنها جاءت مع أشقائها، لشراء بعض المجلات مثل ميكي وسمير وفلاش وماوراء الطبيعة، لأنها تعلمت من والدها حب الكتب والقراءة، قائلة «عايزة لما اكبر هكون كاتبة».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية- الحي السادس- معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية- المطرية- معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة- السيدة عائشة- معرض الكتاب»، و«مدينة السلام- الأوتوستراد- معرض الكتاب»، و«المظلات- حدائق القبة- معرض الكتاب»، و«15 مايو- معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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