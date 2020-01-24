تراجع واردات السيارات لملياري دولار خلال 10 أشهر

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات المصريين من سيارات الركوب سجلت تراجعًا إلى مليارى دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2019، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.كما أظهر التقرير أن حركة استيراد هواتف الأفراد ارتفعت إلى 1.248 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، مقابل 1.115 مليار دولار خلال الفترة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 133 مليون دولار خلال عام.كان جهاز الإحصاء قد أعلن تراجع جملة واردات المصريين من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى 4.882 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2019، مقابل 4.934 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 52 مليون دولار خلال عام.