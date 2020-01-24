أستاذ بـ«آداب المنوفية»: لا تحتاج لترتب الأجزاء عند قراءة «ملحمة السراسوة»

قال الدكتور محمد محيي الدين، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، إنه قرأ أول جزءين من رواية "ملحمة السراسوة" للكاتب الدكتور أحمد صبري أبوالفتوح، لافتا إلى أنه بدأ بالثاني منها قبل الأول، بدون وعي، وهو الأمر الذي اكتشفه بعد ذلك.وأوضح محيي الدين، خلال كلمته بندوة عن الكاتب الدكتور أحمد صبري أبوالفتوح، ضمن فعاليات المقهى الثقافي بالدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه يؤيد ما يقال حول إن كل جزء من الخمسة من رواية "ملحمة السراسوة" يمكن قراءته بدون ترتيب الأجزاء، موضحا أنه لا يعلم حتى الآن السبب الذي استدعاه لقراءة هذا العمل.وأضاف، أن ما لفت نظره للرواية تناولها عدة موضوعات، كالصراع الطبقي، الصراع مع الدولة المتمثل في قتل الحاكم التركي، واضطرار الأسرة للهروب.خماسية "ملحمة السراسوة" هي أضخم أعمال أحمد صبري أبوالفتوح، وهي صادرة عن دار "ميريت" للنشر وأجزائها الخمسة هي "الخروج، التكوين، أيام أخري، شياطين وملائكة، وحكايات أول الزمان"، وصدر حى الآن الجزء الأول في 2009 والجزءان الثاني والثالث في 2010.ويصف أحمد أبوالفتوح روايته السراسوة "إنها أنشودة لحياة مصر في فجر عصرها الحديث، إذ ترصد بدايات تشكيل متن الطبقة المتوسطة المصرية، وقيمها مؤكدة أن القوة ليست هى فقط الوسيلة الوحيدة للتعامل مع الأخطار الكبرى، وإنما العقل ونمط التفكير، والرغبة الأكيدة في العيش وحب الحياة".وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.