رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أستاذ بـ«آداب المنوفية»: لا تحتاج لترتب الأجزاء عند قراءة «ملحمة السراسوة»

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:09 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آلاء حسن
طباعة
قال الدكتور محمد محيي الدين، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، إنه قرأ أول جزءين من رواية "ملحمة السراسوة" للكاتب الدكتور أحمد صبري أبوالفتوح، لافتا إلى أنه بدأ بالثاني منها قبل الأول، بدون وعي، وهو الأمر الذي اكتشفه بعد ذلك.

وأوضح محيي الدين، خلال كلمته بندوة عن الكاتب الدكتور أحمد صبري أبوالفتوح، ضمن فعاليات المقهى الثقافي بالدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه يؤيد ما يقال حول إن كل جزء من الخمسة من رواية "ملحمة السراسوة" يمكن قراءته بدون ترتيب الأجزاء، موضحا أنه لا يعلم حتى الآن السبب الذي استدعاه لقراءة هذا العمل.

وأضاف، أن ما لفت نظره للرواية تناولها عدة موضوعات، كالصراع الطبقي، الصراع مع الدولة المتمثل في قتل الحاكم التركي، واضطرار الأسرة للهروب.

خماسية "ملحمة السراسوة" هي أضخم أعمال أحمد صبري أبوالفتوح، وهي صادرة عن دار "ميريت" للنشر وأجزائها الخمسة هي "الخروج، التكوين، أيام أخري، شياطين وملائكة، وحكايات أول الزمان"، وصدر حى الآن الجزء الأول في 2009 والجزءان الثاني والثالث في 2010.

ويصف أحمد أبوالفتوح روايته السراسوة "إنها أنشودة لحياة مصر في فجر عصرها الحديث، إذ ترصد بدايات تشكيل متن الطبقة المتوسطة المصرية، وقيمها مؤكدة أن القوة ليست هى فقط الوسيلة الوحيدة للتعامل مع الأخطار الكبرى، وإنما العقل ونمط التفكير، والرغبة الأكيدة في العيش وحب الحياة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)

جولة تفقدية للحاج على بأجنحة معرض الكتاب قبل افتتاحه للجمهور

صور توافد كبير على معرض الكتاب الدولي 2020 صباحا

بصور «سيلفى».. رواد معرض الكتاب يوثقون حضورهم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص)

منذ يوم

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

منذ حوالي 22 ساعة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منذ يوم

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

حقيقة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منوعات

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

بريطانيا تطبق عددا من الخطط الوقائية تحسبا لـ «كورونا»

«كورونا» يحبس الصينيين في المنزل 14 يومًا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كتابها «نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»