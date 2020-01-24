القبض على «مسلحين » قتلا سائقا لسرقته بالصف

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة القبض على "مسلحين" اثنين، لقتل سائق وإصابة تباع، أثناء سرقتهما للمجني عليهما بالإكراه فى الصف، وعثر بحوزة المتهمين على سلاحين ناريين، ومتعلقات المجنى عليهما، التى استولى عليها المتهمان عقب تنفيذ جريمتهما.وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن خفيرين بالمنطقة الجبلية، اعتادا سرقة المواطنين بالإكراه، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهما، تم القبض عليهما، وبحوزتهما أسلحة نارية، ودراجة بخارية، وهاتفي محمول مسروقة من المجنى عليهما.وأوضحت التحريات هوية المجني عليه والمتهمين، وكشفت أنه منذ قرابة 5 أيام أثناء توجه المجني عليه بسيارته، وبرفقته تباع "ابن عمه"من العياط إلى مصانع الطوب بالصف،وسيره علي طريق المحاجر بالطريق الإقليمي اعترض طريقه مسلحين، وطلبا منهما تسليم أموالهما ومتعلقاتهما، فاستجاب لهم وعندما حاولا الاستيلاء على السيارة رفض وقاومهما فأطلقا عليه النيران، ما أدي لمقتله وإصابة التباع وفرا هاربين.