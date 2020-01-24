الأمم المتحدة: موظفونا لا يستخدمون «واتساب».. تطبيق غير آمن

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن العاملين بالهيئة الأممية لا يستخدمون تطبيق "واتساب" للتواصل كونه غير آمن، مؤكدا أنه صدرت تعليمات إلى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة بعدم استخدام التطبيق، في يونيو من العام الماضي، وفق ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة.وفي المقابل، قال مدير الاتصالات بـ"واتساب" كارل ووج، إن التطبيق آمن وهو يوفر حماية لأكثر من 1.5 مليار مستخدم، مضيفا أن كل رسالة خاصة محمية بواسطة تشفير شامل للمساعدة في منع المتطفلين أو غيرهم من مشاهدة الدردشات، مشيرا إلى أن تقنية التشفير التي طورت بالتطبيق تحظى بتقدير كبير من قبل خبراء الأمن وهي أفضل المتاح في جميع أنحاء العالم.