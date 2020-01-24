التشكيل المتوقع للزمالك أمام مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره مازيمبي، اليوم الجمعة، في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.ويحتاج الزمالك للفوز بهذه المباراة؛ لضمان التأهل رسميا لدور الـ8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق أول أغسطس الانجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مازيمبيواستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع بتشكيل فريقه الذي خاض به مباراة الجونة في الجولة الـ13 للدوري..ومن المتوقع أن يتكون التشكيل من كل من:محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمي.حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي في الدفاعفرجاني ساسي وطارق حامد، في خط الوسط.محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، ومصطفي محمد، في الهجوم.