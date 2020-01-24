حريق هائل داخل جراج فى فيصل.. (صور)

نشب حريق هائل، منذ قليل، داخل أحد الجراجات فى منطقة الصفا والمروة بالطوابق، التابعة لحى فيصل بالجيزة.وأبلغ الأهالى النجدة والدفاع المدنى لإرسال سيارات الإطفاء والتمكن من إخماد الحريق، فيما فيما قام آخرون بالمساعدة لحين وصول سيارات الإطفاء.وعلى الفور، دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإطفاء، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق، حيث أسفر عن خسائر وتلفيات ببعض السيارات، ولا أنباء عن وجود إصابات.