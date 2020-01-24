المؤشر نيكى يرتفع 0.23% فى بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وصعد نيكي 0.23 في المئة ليصل إلى 23850.12 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 في المئة ليسجل 1733.72 نقطة.وعلى صعيد آخر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 26.18 نقطة أو 0.1%، ليصل إلى 29160.09 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.79 نقطة أو 0.1%؛ ليصل إلى 3325.45 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 18.71 نقطة، أو0.2%؛ ليصل إلى 9402.48 نقطة.