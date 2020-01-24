تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة لـ إسلام مصدق، المتهم فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وباقي المتهمين، اتهامات من بينها ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل، والتجمهر، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.

وقى وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بالقضية بعد ورود تحريات الأمن الوطني، واستصدار الإجراءات القانونية اللازمة من النيابة العامة.