رؤوس حيوانات على الطريق تثير الذعر فى الخانكة

سادت حالة من الهلع والفزع بين المواطنين بمدينة الخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية، إثر العثور على كميات كبيرة من رؤوس الحيوانات على الرشاح بطريق مجمع مدارس أبوزعبل.وأكد طلال ربيع، نائب رئيس المدينة، أنه فور تلقيه بلاغا من رئيسة الوحدة المحلية بقرية أبوزعبل بالعثور على كميات كبيرة من رؤوس الحيوانات على الطريق، طلب من المسؤولة تحرير محضر بمركز الشرطة؛ لإثبات الحالة، مشيرا إلى أن المعاينة المبدئية أوضحت أن الكميات المعثور عليها "ماعز".وتداول بعض أهالي المنطقة روايات حول أن الكميات المضبوطة لرؤوس كلاب، بعد أن تم أخذ اللحم منها لبعض محال المأكولات لتقديمها بطريقة غير شرعية وبالمخالفة للقانون، مطالبين بشن حملات رقابية والتحقيق الفورى وكشف غموض الواقعة.