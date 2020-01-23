الحاج علي: معرض الكتاب ختام جيد لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 51 هو بمثابة "وجه مصر".وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الصحافة الإنجليزية أطلقت اسم "وجه مصر" على معرض الكتاب وبالتالي كل ما يحدث في المجتمع المصري موجود داخل معرض الكتاب.وتابع أن محاور البرنامج الثقافي تركز على الجانب الإفريقي سواء متعلقة دول إفريقية أو دراسات إفريقية تقام في مصر.واستطرد، أن معرض الكتاب ختام جيد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، موضحًا أن هناك نحو 12 دولة إفريقية تشارك في معرض الكتاب في نسخته الحالية.