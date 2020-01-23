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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريين الأحرار بالفيوم يكرّم أبطال الجمهورية في الكاراتيه

الخميس 23/يناير/2020 - 10:34 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
إسلام نصير
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نظم حزب المصريين الأحرار بالفيوم، برئاسة أحمد ربيع وهيب، احتفالية لتكريم أبطال الجمهورية في الكاراتيه تحت إشراف المدرب كابتن سيد فتوح وكابتن رجب حافظ.

وكرم الحزب 10 أبطال لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية منهم محمد رجب محمد مركز أول، تقوى محمد حسن مركز ثاني على مستوى الجمهورية، كما حصل باقي الأبطال على المركز الثالث.

وقال أحمد ربيع إن للحزب الدور الأول في تكريم هؤلاء الأبطال، برعاية وتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بتشجيع الشباب.

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