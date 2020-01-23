قومي المرأة ينظم ندوة «الدليل التدريبي لتضمين النوع الاجتماعي»

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، مساء اليوم، ندوة في معرض الكتاب بعنوان «الدليل التدريبي لتضمين النوع الاجتماعي في جميع القطاعات» برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، ضمن أنشطة معرض الكتاب.وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي، أن نظرة المجتمع للمراة يحول دون تحقيق التنمية التي نأمل تحقيقها داخل الوطن، مضيفة أن الذكور والإناث يقومون ببناء المجتمع سويا ومشاركة المرأة تعطى المجتمع قوة أكبر.وأضافت أن التمييز ضد المرأة في المجتمعات المصرية بكثير من الأشياء يعمل على زيادة الفجوة بين المرأة والرجل، موضحة أن المجلس القومي للمرأة أطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ كنموذج فريد لحماية حقوق المرأة، وأن الدليل التدريبي لتضمين النوع الاجتماعي في جميع القطاعات الذي أعدته لجنة التدريب بالمجلس هو الوحيد على مستوى الدول العربية الذي أعد باللغة العربية وشمل أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.واستعرضت دور المجلس لتوعية وحماية المرأة وحملات طرق الأبواب التي يقوم بها المجلس في جميع المحافظات، ودور مكتب الشكاوى تقديم كافة المشورات القانونية والتدخل القانوني.وأكدت الدكتورة أريج زهران، عضو لجنة التدريب بالمجلس، أن مواد الدستور المصري التي تحمي حقوق المرأة من خلال رصد وتحليل ١٤ مادة داخل الدستور تحمي حقوق المرأة.وأوضحت شيماء نعيم، المديرة العامة للتخطيط بالمجلس، أن معدلات البطالة عام ٢٠١٧ بها فجوة كبيرة بين الذكور والإناث حيث أن معدل البطالة بين الذكور ٨.٢ % مقابل ٣٣% للسيدات، فضلا عن أن المجلس لديه تعاون مع الوزارات المصرية من أجل دعم وحماية وتمكين المرأة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ من خلال إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تحسين صورة المرأة داخل المناهج الدراسية والتعاون مع وزارة الصحة لمناهضة ختان الإناث.وأشارت حنان كمال، عضو لجنة التدريب بالمجلس، أن الزيادة السكانية يمكن استغلالها لخدمة المجتمع وتطويره ومن الممكن أن تكون عبئا على المجتمع، مضيفة إذا زادت معدلات السكان عن معدلات التنمية ستزيد من معدلات البطالة وتلتهم معدلات التنمية وتعمل على الخلل البيئي وانتشار العشوائيات، موضحة أن هناك بعض الحلول منها تقليل معدلات الزيادة السكانية، وإعادة رسم حدود المحافظات التي تملك ظهير صحراوي، وعمل خريطة للفقر وتحديد أماكنها لاستهدافها في أعمال التنمية.